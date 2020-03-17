صحة اقليم كردستان: 37 إصابة مؤكدة بكورونا و9 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة

2020/03/17 | 14:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة صحة إقليم كردستان عن اخر إحصائية لفيروس كورونا في عموم مدن ومناطق الإقليم.وأكد وزير الصحة سامان البرزنجي في بيان، تسجيل سبع وثلاثين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق الإقليم، مشيرا الى أن تسع حالات شفيت تماما، … Readmore

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