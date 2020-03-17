البنك المركزي يعفي التجار والمواطنين من عمولة استخدام نقاط البيع لمدة ٦ أشهر

2020/03/17 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن اعفاء التجار واصحاب الاعمال والمواطنين من عمولة استخدام نقاط البيع لمدة 6 اشهر.

وقال البنك في بيان له تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه ، انه "بشان الدعوة الى استخدام ادوات الدفع الالكتروني في التعاملات المالية وتجنب التعامل بالنقد حفاظا على الصحة العامة فان العمولات على المواطن والتاجر عند استخدام اجهزة نقاط البيع سيكون صفر ولمدة 6 اشهر ابتدا من 17 اذار الجاري".

وطالب البنك "المصارف كافة بضرورة المساهمة الفاعلة في دعم المرحلة الراهنة بتقديم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية لتشجيع فئات المجتمع المختلفة على استخدام ادوات الدفع الالكتروني".

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