وزارة الخارجية تتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن والأمم المتحدة بخصوص القصف الامريكي

2020/03/17 | 14:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم العراق، اليوم الثلاثاء، شكوى رسمية لمجلس الأمن والأمم المتحدة، بخصوص القصف الأمريكي الأخير على مواقع داخل العراق، من بينها مطار كربلاء قيد الانشاء.وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “وزارة الخارجيّة بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركيّ على القوات العراقيّة”.وأضاف،

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