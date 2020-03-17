باحثون ايرانيون يصنعون جهازا لقياس درجة الحرارة يعتمد الذكاء الصناعي

2020/03/17 | 14:32 - المصدر: سومر نيوز

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نجح شبان باحثون في شركة معرفية ايرانية بتصنيع جهاز لقياس درجة الحرارة يعتمد الذكاء الصناعي لاستخدامه ف...

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