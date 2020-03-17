وزارة الصحة: تسجيل 21 إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/03/17 | 14:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وواسط، ليرتفع المجموع الكلي للإصابات 154 بينها 11 حالة وفاة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مختبراتها أجرت ٩٦ نموذجاً لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة”، مبينةً أن “النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ٢١ موزعة كالتالي: 15

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