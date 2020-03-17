تحالف الفتح: تكليف الزرفي خطوة غير دستورية

2020/03/17 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض تحالف الفتح، الثلاثاء، تكليف النائب عدنان الزرفي برئاسة الوزراء، وفيما عدها خطوة غير دستورية، حمل رئيس الجمهورية كامل المسؤولية عن تداعيات “الخطوات الاستفزازية” جراء مخالفة الدستور.وقال التحالف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة […]

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