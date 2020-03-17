قائممقام قضاء الرفاعي لـ(الغد برس): إنتاج حقل الغراف النفطي لم يتوقف

2020/03/17 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:نفى قائممقام قضاء الرفاعي وكالة، كاظم الطوكي، اليوم الثلاثاء، ايقاف اعمال شركة بتروناس النفطية في حقل الغراف، مبينا ان الشركات الثانوية اوقفت اعمالها استجابة لخلية الازمة.

وقال الطوكي لـ"الغد برس" ان "شركة بتروناس النفطية لم توقف عملها في حق الغراف النفطي بل تم ايقاف عمل الشركات الثانوية، وان الانتاج مستمر في الحقل".واضاف ان "ايقاف الشركات الثانوية اعمالها يأتي في إطار منع التجمعات استجابة خلية أزمة كورونا خاصة تلك تعتمد التجمعات في نظام العمل".

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