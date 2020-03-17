تحالف الفتح: نرفض الخطوة التي قام بها صالح بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية

2020/03/17 | 14:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعرب تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عن رفضه الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية.

وذكر التحالف في بيان تلقته "الغد برس"، ان "نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه رسميًا ارتكابه للمخالفة الدستورية".

واضاف، "بذلك ويكرر اليوم نفس المخالفة فهو تجاوز الدستور من جهة ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة اخرى".

واكد التحالف، انه يحمل رئيس الجمهورية "كامل المسوؤلية عن تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية وسنأخذ كافة الإجراءات لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور".

يشار إلى إن رئيس الجمهورية برهم صالح، كلّف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عدنان الزرفي، بمنصب رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.

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