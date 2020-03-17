الصحة المغربية تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/17 | 14:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا، الذي تحول إلى جائحة (وباء عالمي) وصلت إلى 155 دولة حول العالم، حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان، ان "المواطن الذي توفي بفيروس كورونا كوفيد - 19، هو مواطن من مدينة سلا، غربي المملكة، يبلغ من العمر 75 عاما".

وأضافت انه "تم أيضا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تم تأكيدها مخبريا لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء قادم من فرنسا حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق".

وبينت أن "المصاب يخضع حاليا للعلاج بأحد مستشفيات الدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وبذلك تكون حصيلة الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا إلى غاية صدور هذا البلاغ 38 حالة مؤكدة.

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