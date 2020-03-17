القبض على “أبو هاجر” في أيمن الموصل

2020/03/17 | 14:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، إلقاء القبض على “إرهابي” في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، مبينةً أنه قاتل ضد القوات الأمنية أثناء عمليات تحرير الجانب الأيمن وقدم دعما معلوماتياً لعناصر تنظيم “داعش”.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧٢، ألقت

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