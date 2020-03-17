2020/03/17 | 14:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف الفتح في العراق عن رفضه تكليف الزرفي برئاسة الحكومة الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يعلن رفضه تكليف الزرفي برئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يعلن رفضه تكليف الزرفي برئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).