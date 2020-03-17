مجلس الوزراء العراقي يجتمع برئاسة الغضبان

2020/03/17 | 14:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء.وترأس الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان....

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