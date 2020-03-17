دائرة صحة كربلاء تستلم فندق “العمدة” رسميا

2020/03/17 | 14:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت دائرة صحة محافظة كربلاء، فندق “العمدة” للنجم الدولي السابق، عماد محمد لحجر المصابين بفايروس كورونا.وقال سامر نجاح مساعد النجم الدولي السابق في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “دائرة صحة كربلاء تسلمت اليوم الثلاثاء، فندق العمدة رسميا من الكابتن عماد محمد بغية تحويله الى مستشفى لمعالجة المصابين بفيروس كورونا”.وأضاف

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