الأمن الوطني يعلن القبض على تجار تلاعبوا بأسعار المواد الغذائية بالمثنى

2020/03/17 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-المثنى

أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء (17 آذار 2020) القاء القبض على تجار تلاعبوا بأسعار المواد الغذائية بالمثنى.

وذكر الجهاز، في بيان، أ مفارزه "ألقت القبض على بعض التجار الجشعين الذين يقومون بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية ومحاولة استغلال الأوضاع الحالية" .

وطالبت "أصحاب المحال التجارية بعدم استغلال الازمة ومراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين، وأن يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الغذائي لأبناء المثنى".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الامن الوطني، الثلاثاء (17 آذار، 2020) 4 من التجار والباعة المتهمين بالتلاعب بالأسعار في قضاء عفك، في محافظة الديوانية.

وذكر بيان، صادر عن جهاز الامن الوطني، أن قواته "اعتقلت اربعة من التجار والباعة الذين يقومون بزيادة الأسعار"، لافتا الى "ايداعهم التوقيف بعد استحصال الموافقات القضائية".

وحذر الجهاز "كل من تسول له نفسه المساس بالامن الغذائي بان مصيره السجن".

وفي غضون ذلك، صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اعترافات مجموعة متهمين من التجار عن جريمة قيامهم برفع اسعار المواد الغذائية وبيعها باسعار مضاعفة خلافا للقانون.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المتهمين اعترفوا برفع اسعار المواد الغذائية خلافا للقانون بعدما القي القبض عليهم في منطقة جميلة التجارية وبالجرم المشهود".

وأضاف البيان أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اوعزت لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة بتكثيف جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية الرئيسية للقبض على التجار الذين يساهمون برفع اسعار المواد الغذائية بتهمة الاضرار بالاقتصاد الوطن".

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