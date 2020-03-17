الصين تقرّ استخدام أول لقاح لفايروس كورونا في تجارب سريرية

2020/03/17 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعطت السلطات الصينية، الثلاثاء (17 آذار 2020)، السماح رسمياً ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني، أن "فريقاً من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي، حصل في الساعة 20:18 بالتوقيت المحلي، على السماح ببدء الاختبارات السريرية".

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت الصين ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ فاق عدد إصابات القادمين من الخارج عدد حالات العدوى المحلية لليوم الرابع على التوالي مما دفع بعض أجزاء من البلاد لتشديد مراقبة المسافرين الأجانب.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن "البر الرئيس للصين سجل أمس الاثنين 21 حالة إصابة جديدة مقارنة مع 16 في اليوم السابق.



ومن بين الحالات الجديدة 20 مسافرا من الخارج"، بحسب وكالة "رويترز".

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (17 آذار 2020)، بياناً بشأن الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد في عموم العراق، فيما اشارت الى تسجيل 21 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الى 154 حالة إصابة، و11 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في ب

بغداد اليوم-بغداد

ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في اسبانيا إلى 491 والمصابين إلى أكثر من 11 ألفاً، بحسب ما اعلنت السلطات الإسبانية.

وذكرت وسائل إعلام، أن حصيلة وفيات كورونا في اسبانيا ارتفعت إلى 491 والمصابين إلى أكثر من 11 ألفاً.

وأصبحت إسبانيا

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، رصد إصابتين مؤكدتين بفايروس كورونا المستجد بين موظفي المنظمة.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحفيين، إن "الموظفين غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما أعراض الم

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