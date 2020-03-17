الاتحاد الأوروبي يبحث مصير بطولتي الأندية ويورو 2020

2020/03/17 | 14:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” استكمال مسابقتيه للأندية “دوري الأبطال والدوري الأوروبي”، ومصير نهائيات كأس أوروبا 2020 المرجح تأجيلها في ظل المخاوف من فيروس كورونا.وبدأ “ويفا” الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له، لقاءاته التي تقام عبر تقنية الاتصال بالفيديو، عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش، مع ممثلي الأندية […]

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