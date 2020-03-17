تحالف الفتح يرفض تكليف الزرفي برئاسة الوزراء ويهدد رئيس الجمهورية

2020/03/17 | 14:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

اعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، رفض تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الانتقالية في البلاد، فيما هدد رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لافشال التكليف.

وذكر تحالف الفتح في بيان تلقته "كلكامش برس": "نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه رسميًا ارتكابه للمخالفة الدستورية بذلك ويكرر اليوم نفس المخالفة فهو تجاوز الدستور من جهة ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة اخرى".

وحمل الفتح رئيس الجمهورية "كامل المسولية عن تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية وسنأخذ كافة الإجراءات لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور".

تحالف الفتح

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