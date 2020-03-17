أول تعليق أممي على تكليف الزرفي برئاسة الوزراء: العراق بحاجة لكابينة وزارية فاعلة

2020/03/17 | 14:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعلّقت الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، الثلاثاء، على تكليف عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أبدت ترحيبها بهذا التكليف.وقالت بعثة يونامي، في العراق، بتغريدة عبر "تويتر"، إن "بلاسخارت ترحب بتكليف مرشحٍ لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة".وأضافت، أنه "في مواجهة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية غير مسبوقة فإن العراق بحاجة ماسة لكابينة وزارية فاعلة".وأكدت بلاسخارت، أن "الحكومة الجديدة أمامها عمل شاق، والدعم من جميع القوى السياسية حاسم للوحدة الوطنية والنجاح".

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