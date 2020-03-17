محافظ النجف السابق يشكّل الحكومة العراقية السابعة.. من هو الزرفي

2020/03/17 | 15:03 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



أعلن في بغداد اليوم الثلاثاء، عن تكليف محافظ النجف السابق وعضو البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكوم...

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