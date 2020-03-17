توجيه قضائي في واسط إلى الأجهزة الأمنية بالقبض على كل من يحاول رفع الأسعار(وثيقة)

2020/03/17 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه رئيس استئناف محكمة واسط الاتحادية، الاجهزة الامنية والجهات المختصة ومكافحة الجريمة الاقتصادية باشعار نيابات الادعاء العام عن اي حالة ارتفاع في الاسعار وذلك بعد اجراء جولات تفتيشية.واشار القاضي غالب عامر الغريباوي، بحسب وثيقة، إلى جواز القبض على اي ضخص مباشرة دون الحاجة لاصدار امر قبص واحضاره الى قاضي التحقيق في […]

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