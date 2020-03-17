ساديو ماني يتبرع للسنغال من أجل مواجهة كورونا

2020/03/17 | 15:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ساديو ماني، التبرع لبلده السنغال من أجل المساهمة في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19.وذكرت صحيفة “ريكورد” البرتغالية أن “ماني قد تبرع بمبلغ صغير قيمته 45 ألف يورو للمساعدة في مكافحة هذا الوباء المنتشر في أكثر من مدينة في السنغال”.وبينت أن “الأمر ليس

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