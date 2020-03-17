2020/03/17 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

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التجارة تؤكد استمرار تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية خلال حظر التجوال

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

حمّلت شركة نفط ذي قار، الثلاثاء (17 آذار 2020)، شركة ’’بتروناس’’ الماليزية، مسؤولية توقف إنتاج النفط الخام في حقل الغراف شمالي المحافظة.

وقال مصدر من داخل الشركة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شرك

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اعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء (17 آذار 2020)، إلغاء عمولة استخدام أجهزة الدفع الالكتروني لمدة ستة أشهر، بهدف تشجيع الإقبال عليها.

وقال البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "دعما للمرحلة الراهنة التي تعيشها البلا

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انخفضت أسعار النفط الأمريكي، الإثنين (16 آذار 2020) لما دون 30 دولارا للبرميل مع إخفاق خفض طارئ من الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وخطوات مماثلة من بنوك مركزية أخرى، في تهدئة الأسواق وتراجع إنتاج المصانع الصينية بأكبر وتيرة ف

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