الخارجية تحدد الجهة التي سيُصرف عليها المبلغ الذي تبرعت به الكويت للعراق

2020/03/17 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف وزارة الخارجية، الثلاثاء (17 آذار، 2020) أن المبلغ الذي تبرعت به الكويت الى العراق، سيُسلّم إلى منظمة الصحة العالمية في جنيف لشراء مُعدّات، ولوازم طبّية عاجلة للعراق.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الخارجيّة، محمد علي الحكيم، أشاد بما تشهده العلاقات الثنائية بين بغداد والكويت من ارتقاء مُطّرد، معرباً عن شكره وتقديره لمواقف الكويت الداعمة للعراق، وآخرها ما قدمه أمير دولة الكويت إلى العراق بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة فايروس كورونا".

وأشار البيان الى ان ذلك، "جاء في اتصال هاتفيّ تلقاه الوزير الحكيم من نظيره الكويتي صباح اليوم أحمد ناصر المحمد الصباح" لافتا الى أن المبلغ "سيُسلّم إلى منظمة الصحة العالمية في جنيف لشراء مُعدّات، ولوازم طبّية عاجلة للعراق".

قبل ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن الكويت قدمت تبرعات إلى العراق لدعم جهود مكافحة فايروس كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكويت تبرعت بملغ 10 ملايين دولار إلى العراق، لدعم جهود مكافحة فايروس كورونا".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء (17 آذار 2020)، أن الكويت قدمت تبرعات إلى العراق لدعم جهود مكافحة فايروس كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكويت تبرعت بمل

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