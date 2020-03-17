واسط.. القضاء يخول خلية الأزمة بمكافحة ارتفاع الأسعار

2020/03/17 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت محكمة واسط الاتحادية خلية ازمة كورونا بمكافحة ارتفاع الاسعار فيما منحتها صلاحية القبض على المخالفين دون الرجوع الى اوامر القبض، فيما اشارت الى ان المخالفين يواجهون عقوبة الحبس 3 سنوات.وبينت المحكمة في وثيقة رسمية تلقت “العهد نيوز”، نسخة منها، ضرورة إجراء جولات ميدانية من قبل الإجهزة الامنية وقسم مكافحة الجريمة الاقتصادية، داعية الى اشعار […]

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