بالصور رئيس الجمهورية برهم صالح يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة

2020/03/17 | 15:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..هؤلاء من حضر تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة السيرة الذاتية لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مرسوم تكليف الزرفي/ وثيقة

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