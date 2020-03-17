القضاء الأعلى: تصديق اعترافات مجموعة من التجار اعترفوا برفع أسعار المواد الغذائية

2020/03/17 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة تحقيق الرصافة، اعترافات مجموعة متهمين من التجار، عن جريمة قيامهم برفع اسعار المواد الغذائية وبيعها بأسعار مضاعفة.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان، ان المتهمين اعترفوا بعد القاء القبض عليهم في منطقة جميلة التجارية وبالجرم المشهود، برفع اسعار المواد الغذائية خلافا للقانون، مبينا ان محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية، اوعزت لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة، بتكثيف جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية الرئيسة، للقبض على التجار الذين يقومون برفع اسعار المواد الغذائية، بتهمة الاضرار بالاقتصاد.

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