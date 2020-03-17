وزارة الخارجية تتسلم تبرعات مالية من الكويت وتعلن عدم تسليمها إلى الحكومة العراقية

2020/03/17 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزارة الخارجية، الثلاثاء، أن المبلغ الذي تبرعت به الكويت الى العراق، سيُسلّم إلى منظمة الصحة العالمية في جنيف لشراء مُعدّات، ولوازم طبّية عاجلة للعراق.وذكر بيان للوزارة، تلقته “يس عراق”، أن “وزير الخارجيّة، محمد علي الحكيم، أشاد بما تشهده العلاقات الثنائية بين بغداد والكويت من ارتقاء مُطّرد، معرباً عن شكره وتقديره […]

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