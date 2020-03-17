«قسد» تفرج عن معتقلين من أبناء دير الزور

2020/03/17 | 15:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – أفرجت قوات سوريا الديمقراطية #قسد ، أمس الإثنين، عن دفعة جديدة من المعتقلين لديها من أبناء ريف #دير_الزور الشرقي.وأفادت مصادر محلية من ريف ديرالزور لموقع (الحل نت) بأن «وساطة

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