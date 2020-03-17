العراق يشكو أمريكا إلى مجلس الأمن: يتهربون من المسؤولية الدولية

2020/03/17 | 15:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرشكا العراق في رسالة قدمها رسميًا، في 17 آذار/مارس، إلى مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لسيادته، مشيرًا إلى أن تذرع واشنطن بالدفاع عن نفسها لتبرير قصفها لمواقع عسكرية عراقية، من بينها مطار كربلاء قيد الإنشاء، هو للتهرّب من المسؤوليّة الدوليّة؛ وبلا سند قانونيّ.

الخارجية العراقية: ما يتذرّع به الأميركيون بأن هذا القصف للدفاع عن النفس هو للتهرّب من المسؤوليّة الدوليّة؛ وهو بلا سند قانونيّ

قال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "وزارة الخارجيّة بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركيّ على القوات العراقيّة".

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من يقصف الأمريكان؟

أضاف: "أكّدنا في الشكوى أنّ وجود هذه القوات على الأراضي العراقيّة هو لتقديم المساعدة في مجال التدريب العسكريّ، وتقديم الاستشارة، والتسليح لمحاربة تنظيم داعش الإرهابيّ".

وتابع المتحدث الرسمي باسم الخارجية: "دعونا مجلس الأمن إلى تحمُّل مسؤوليته بمنع الولايات المتحدة من ارتكاب مثل تلك الأعمال غير المشروعة، وتحميلها المسؤوليّة الكاملة عن الخسائر البشريّة، والبنى التحتية".

وأشار إلى أن "ما يتذرّع به الأميركيون بأن هذا القصف للدفاع عن النفس هو للتهرّب من المسؤوليّة الدوليّة؛ وهو بلا سند قانونيّ".

تأتي تلك الخطوة بعد عدة ضربات الجوية نفذتها القوات الأمريكية، فجر الجمعة 13 آذار/مارس، على مواقع أكدت أنها مرافق لتخزين الأسلحة تابعة لكتائب حزب الله العراقي، ردًا على تعرض معسكر التاجي شمال بغداد، الذي يضم قوات أمريكية وبريطانية رفقة قوات عراقية إلى قصف صاروخي، أدى الهجوم الأول إلى مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني وإصابة آخرين.

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