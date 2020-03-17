ماذا قال الفتح حول تكليف الزرفي؟

2020/03/17 | 15:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان الفتح حول تكليف الزرفي بسم الله الرحمن الرحيم نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر […]

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