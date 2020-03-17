مسرور بارزاني يتبرع براتبه ومستحقاته المالية لدعم جهود مكافحة كورونا

2020/03/17 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قرر التبرع براتبه ومستحقاته المالية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا ومساعدة الأسر الفقيرة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "مسرور بارزاني يتقدم بخالص الشكر لجميع الذين شاركوا في حملة التبرعات الداعمة لجهود مكافحة فيروس كورونا، ومساعدة الاسر ذات الدخل المحدود".

وأضاف "وعلى هذا الأساس، قرر رئيس الحكومة التبرع براتبه ومستحقاته المالية لدعم الإجراءات الوقائية والجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا، فضلاً عن مساعدة الاسر المتعففة".

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