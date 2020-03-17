القبض على تجّار في الديوانية بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية

2020/03/17 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الأزمة لمكافحة فيروس كورونا في الديوانية، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من التجار (لم تحدد عددهم) بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية ومحاولة استغلال الأوضاع الحالية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بحسب توجيهات محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة الأستاذ زهير علي الشعلان وبالتنسيق مع مفارز جهاز الأمن الوطني في الديوانية تم صباح اليوم إعتقال ستة أشخاص من التجار وأصحاب المحال التجارية ومحال الخضار في مركز محافظة الديوانية وأربعة منهم في قضاء عفك وخمسة أشخاص في قضاء الدغارة ممن إستغلوا أزمة إنتشار الفايروس في التلاعب بأسعار السوق في عموم مناطق المحافظة".

واضافت، ان "الشعلان اكد دعوته للمواطنين بالإبلاغ عن الحالات المخالفة والإتصال فوراً بأرقام الهواتف الخاصة بخلية الأزمة : (104 ، 115 ، 150 ، 122 ) والرقم المجاني الخاص بجهاز الأمن الوطني في الديوانية (07909449208)."

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