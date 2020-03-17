الخارجية: الكويت تبرعت بـ10 ملايين دولار الى العراق لدعم جهود مكافحة كورونا

2020/03/17 | 15:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن تبرع الكويت بملغ 10 ملايين دولار الى العراق لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الحكيم اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي احمد ناصر الصباح، ناقشا فيه العلاقات الثنائية بين بغداد والكويت".

وتابعت "واشاد الحكيم ما تشهده العلاقات من ارتقاء مُطّرد، معرباً عن شكره وتقديره لمواقف الكويت الداعمة للعراق، وآخرها ما قدمه سمو أمير دولة الكويت إلى العراق بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة فايروس كورونا".

وبينت ان "المبلغ سيسلم إلى منظمة الصحة العالمية في جنيف لشراء مُعدّات، ولوازم طبّية عاجلة للعراق".

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