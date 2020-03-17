2020/03/17 | 15:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 182 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال اليوم الماضي من 309 إلى 491 حالة.ويعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد المتوفين جراء "COVID-19" في أراضي البلاد منذ بدء التفشي.وأضافت أنه تم رصد 1987 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في البلاد من 9161 حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 182 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 182 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).