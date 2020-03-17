2020/03/17 | 15:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمكافحة كورونا.. مساعدات طبية عاجلة من الكويت الى العراق بعشرة ملايين دولار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمكافحة كورونا.. مساعدات طبية عاجلة من الكويت الى العراق بعشرة ملايين دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).