2020/03/17 | 15:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 40 يوما..انتشال جثث 3 مهاجرين من كوباني من تحت الثلج

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