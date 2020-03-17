تحالف الفتح نرفض الخطوة الاستفزازية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستوري

2020/03/17 | 15:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … اصدر تحالف الفتح، الثلاثاء، بيانا بشأن تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، فيما حمل رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية هذه “الخطوات الاستفزازية”.وقال التحالف في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء “نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر […]

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