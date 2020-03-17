2020/03/17 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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تأجيل بطولة أمم أوروبا إلى 2021 بسبب كورونا

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وكالة كيودو اليابانية الإخبارية، إصابة كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية في اليابان بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت الفحوصات التي خضع لها إيجابية.

ويبلغ تاشيما من العمر 62 عام

بغداد اليوم/ متابعة

نشر سيسك فابريجاس لاعب نادي موناكو الفرنسي، قصة طريفة على حسابه في "إنستجرام" حدثت عندما كان لاعبًا في نادي تشيلسي عام 2018 ، حيث كادت تكلفه ضربة جزاء مبلغًا ماليًا كبيرًا، من أجل شراء سيارة رانج روفر لولا أن آتته فكر

بغداد اليوم/ متابعة

أصدر نادي فالنسيا الإسباني بياناً جديداً أكد فيه أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع، ليصل إلى 35% من إجمالي أفراد الفريق الأول الذين خضعوا لاختبار الفيروس القاتل.

وقال البيان الذي نشره الموقع الرسمي للنادي، إن "

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