علاوي: الزرفي سيدخل في صراع مع الطبقة السياسية حال تعيين وزراء أكفاء ونزيهين

2020/03/17 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد محمد توفيق علاوي، السياسي العراقي الذي كُلف بتشكيل الحكومة المؤقتة واعتذر عن التكليف فيما بعد، ...





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