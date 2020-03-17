نائب يدعو لوضع اليد على ’’المستشفيات التركية’’ غير المكتملة وتخصيصها للمصابين بكورونا

2020/03/17 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، الثلاثاء، بتأجيل دوام المدارس والجامعات إلى موعد آخر.

وقال الموسوي، في بيان، انه "في ظل تزايد اعداد المصابين يجب على خلية الأزمة وضع اليد على جميع المستشفيات التركية 400 سرير والتي نسب انجازها اكثر من 90% والبدء فورا بتجهيزها بالأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي والمراقبة واعتبارها اماكن بديلة عن المستشفيات للحجر أثناء حصول مرحلة الذروة التي ستحدث لاحقا لمرض الكورونا واتمام ذلك خلال اقل من 20 يوما".

وأضاف: "كذلك انشاء لجنة ازمة لمتابعة تنفيذ كل ما يصدر عن خلية الازمة ومدى تطبيقه على ارض الواقع".

وبشأن دوام المدارس والجامعات، رأى أنه "يجب ان يؤجل الى الخامس او الثاني عشر من شهر نيسان القادم".

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