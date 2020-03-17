العراق: تكليف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة

2020/03/17 | 15:54 - المصدر: فرانس 24

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أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أن الرئيس برهم صالح كلف الثلاثاء محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي.



والزرفي عضو سابق في حزب الدعوة الشيعي، وأمامه ثلاثون يوما لاختيار تشكيلة تتمكن من الفوز بثقة البرلمان.

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