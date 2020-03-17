2020/03/17 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر على التجوال في ميسان اعتباراً من مساء اليوم وحتى الجمعة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر على التجوال في ميسان اعتباراً من مساء اليوم وحتى الجمعة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).