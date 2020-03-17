2020/03/17 | 16:02 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال المحمداوي: في ذكرى انتفاضة 17 اذار 1999 في البصرة ندعو الى رفع الغبن والحيف عن ذوي الضحايا وممتلكاتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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