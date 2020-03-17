مؤسسة ايزيدية مهتمة بشؤونهم: الانتهاكات مستمرة بحق نساء واطفال الايزيديين، هذه المرة في عفرين

2020/03/17 | 16:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة رصدت “مؤسسة ايزدينا” الانتهاكات التي ارتكبها الجيش التركي وما يسمى بالجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية بحق المدنيين من إيزيديي مدينة عفرين السورية.وكشفت المؤسسة عن اعداد الضحايا من الايزيديين في العامييدن الماضيين،؛حيث كان خمسة أطفال وخمسة نساء وثمانية رجال ضحايا لانتهاكات عملية غصن الزيتون التي بدأها تركيا.واوضحت، بإن …

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