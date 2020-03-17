تعرف على آخر إحصائية للمصابين بفيروس كورونا في العراق وإقليم كردستان

2020/03/17 | 16:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك ينتشر فيروس كورونا الجديد المعرف بـ COVID-19 بشكل سريع جداً في دول العالم، وبهذا عدد المصابين بهذا الفيروس نحو الإزدياد.حسب آخر إحصائية للمصابين بفيروس كورونا في العراق، التي حصلت عليها “ايزيدي 24” من خلال مصادر صحية، أن عدد المصابين والمعافين والوفيات بهذا الشكل: العراق: المصابين= 154 المعافين= 41 الوفيات= 11 …

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