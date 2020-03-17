2020/03/17 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قالت مصادر سعودية مطلعة، إن المتهمين الـ298 الذين أعلنت عنهم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتم إحالتهم للمحاكم المختصة في الفترة القادمة عقب استكمال وتحرير لوائح الاتهام في القضايا التأديبية والجنائية، دون ذكر توقيت بعينه.وكشفت المصادر أن من بين المتهمين، ضابطا متهما بالفساد المالي بتمرير صفقات وهمية وحصوله على عملات بالملايين من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة حول اعتقالات السعودية الأخيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة حول اعتقالات السعودية الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).