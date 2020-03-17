تعطيل الدوام في نينوى ستة أيام مع فرض حظر جزئي

2020/03/17 | 16:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … أعلنت نينوى، الثلاثاء، تعطيل الدوام في المحافظة ستة أيام، مع فرض حظر جزئي على التجوال.وذكر بيان للمحافظة، “إشارة الى مقررات خلية الازمة المركزية، نسب محافظ نينوى نجم الجبوري تعطيل الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر الخدمية واعتبارا من يوم غد 18/3/2020 الى يوم 23/3/2020”.وأشار البيان أيضا إلى “تطبيق […]

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