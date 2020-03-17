العراق يعلن ايقاف إنتاج نحو 95 ألف برميل يوميا من حقل الغراف

2020/03/17 | 16:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….قال مسؤولون بقطاع النفط يوم الثلاثاء إن العراق أوقف إنتاج نحو 95 ألف برميل يوميا من حقل الغراف بجنوب البلاد بعد إجلاء شركة بتروناس الماليزية موظفيها من الحقل.ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين قولهم في الحقل إن بتروناس التي تشغل الحقل أخذت القرار لحماية موظفيها من تفشي فيروس كورونا المستجد وأضافوا أن […]

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