كتلة الديمقراطي الكردستاني تعلق ببيان رسمي على تكليف الزرفي برئاسة الوزراء

2020/03/17 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علقت كتلة الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء (17 اذار 2020)، ببيان رسمي على تكليف رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي برئاسة الوزراء.

وقال المتحدث بإسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ارام بالتي في بيان، "نحن بصدد التشاور مع شركائنا في كردستان وعلى مستوى البلد بصورة عامة، من أجل الوصول إلى موقف وطني موحد حول تكليف السيد عدنان الزرفي".

وأضاف، "ليس لدينا موقف مسبق من تكليفه، بل أننا نعتمد على معاير ومبادئ ثابتة تتعلق بكيفية إدارة البلد".

بغداد اليوم-بغداد

أكد محمد توفيق علاوي، السياسي العراقي الذي كُلف بتشكيل الحكومة المؤقتة واعتذر عن التكليف فيما بعد، الثلاثاء (17 آذار 2020)، أن المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة عدنان الزرفي سيدخل في صراع مع الطبقة السياسية حال تعيين وزراء أكفاء ونزي

بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، الثلاثاء، بتأجيل دوام المدارس والجامعات إلى موعد آخر.

وقال الموسوي، في بيان، انه "في ظل تزايد اعداد المصابين يجب على خلية الأزمة وضع اليد على جميع المستشفيات التركية 400 سرير وا

بغداد اليوم-كردستان

وجه قوباد جلال طالباني، نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء (17 اذار 2020)، رسالة للشعب العراقي بخصوص فايروس كورونا المستجد.

وقال طالباني في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أخاطبكم اليوم في ذروة ظرفٍ حساسٍ، حيث يتفشى وبا

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