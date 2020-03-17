2020/03/17 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت خلية الازمة في محافظة ميسان، الثلاثاء (17 آذار 2020)، حظر تجوال تام في المحافظة لمدة 3 ايام....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلية الازمة في ميسان تعلن حظر التجوال لمدة 3 ايام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ميسان
أعلنت خلية الازمة في محافظة ميسان، الثلاثاء (17 آذار 2020)، حظر تجوال تام في المحافظة لمدة 3 ايام....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلية الازمة في ميسان تعلن حظر التجوال لمدة 3 ايام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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