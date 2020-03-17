2020/03/17 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ميسان

أعلنت خلية الازمة في محافظة ميسان، الثلاثاء (17 آذار 2020)، حظر تجوال تام في المحافظة لمدة 3 ايام....





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلية الازمة في ميسان تعلن حظر التجوال لمدة 3 ايام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلية الازمة في ميسان تعلن حظر التجوال لمدة 3 ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).